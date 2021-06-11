В ходе рабочей поездки в Балаково депутат Государственной думы Николай Панков встретился с общественными советами по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в школах №16 и №28.

Подрядчики уже развернули работы по подготовке основания для будущих спортивных сооружений.

— Строим важные для развития уличного спорта объекты. Они будут доступны всем жителям. Работы нужно завершить в срок. Чтобы уже в июле здесь могли заниматься и дети, и взрослые, — сказал Николай Панков.

Напомним, в этом году началась реализация нового проекта по возведению универсальных спортобъектов на пришкольных территориях в Балаково. В первую очередь, они будут построены на территории школ №3, 4, 16 и 28. Всего же будет построено 18 таких современных спорткомплексов с травмобезопасным покрытием.