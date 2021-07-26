На территории строящегося ФОК открытого типа в поселке Юбилейном смонтированы опоры для освещения и установлено ограждение. Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Панков на своей странице в Инстаграм.

Скоро спорткомплекс будет открыт для жителей, отметил депутат.

На новом спорткомплексе будут условия для занятия многими видами спорта. Здесь предусмотрены беговые дорожки, футбольное поле, хоккейная коробка, тренажёры и зона воркаута. Аналогичные ФОК открытого типа возводятся в Вольске и Пугачеве.