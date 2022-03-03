Сегодня, 3 марта, депутат ГД Николай Панков высказался касательно отстранения российских и белорусских паралимпийцев от участия в играх в Пекине.

-Это в полной мере показало мелочность и циничность тех, кто «продавил» такое решение. Уже давно спортсменов пытаются сделать заложниками политики. Чтобы побеждали представители только «политически правильных» государств, независимо от реальных спортивных результатов. Считаю, это прямое противоречие самой идее олимпийских и паралимпийских игр. Которые должны объединять спортсменов всех стран в честных и равноправных соревнованиях. Без дискриминации по расовым, религиозным или политическим мотивам.

Скажу пару слов паралимпийцам из нашей области. Ребята, вас уже можно называть чемпионами. Они отстраняют вас именно потому, что боятся вам проиграть, — написал он в своем телеграм-канале «Пара слов».