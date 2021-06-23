Сегодня на встрече со спортивным активом обсуждали доступность занятий спортом. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат Государственной думы Николай Панков.

— Сегодня на встрече со спортивным активом обсуждали доступность занятий спортом. Вячеслав Володин предложил очень важный проект для людей.

Благодаря спикеру, практически в каждом районе области и в Саратове появились современные спортивные объекты. Это ФОКи, открытые спорткомплексы, бассейны. Модернизирован ряд стадионов. А новый проект позволит и дальше развивать спортивную инфраструктуру областного центра. Чтобы в каждом микрорайоне были условия для занятий.

Для этого на уровне области и города нужно решить ряд задач. Об этом открыто сказал на встрече.

Например, в Пугачеве есть большой стадион, который построен на федеральные деньги. Помог найти средства, чтобы построить еще и ФОК открытого типа. И у жителей один вопрос: а все ли занятия будут бесплатными?

Вопрос возник не на пустом месте. Часто у районов нет средств, чтобы достойно содержать спортивные объекты. И велик соблазн начать брать плату за вход. Но этого допускать нельзя. Стадионы и площадки, построенные с участием бюджета, должны быть открытыми и бесплатными для всех жителей. Их нужно передать на баланс области и обслуживать за счет региональных средств.

Считаю, надо проработать и вопрос, чтобы с родителей не брали денег за участие детей в различных соревнованиях. Здоровье и физическое развитие молодежи – это приоритет. Кроме того, на объектах должен работать профессиональный тренерский состав с достойной зарплатой. И эту задачу тоже нужно решать, – пишет Николай Панков.