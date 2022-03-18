18 марта — День воссоединения Крыма с Россией. Напомнил депутат Годумы Николай Панков в своем телеграм-канале.

Он поделил архивными кадрами 2014 года. По его словам, на них показана фотовыставка, размещённая на улице в Евпатории.

— Это там , где размещался региональный штаб по референдуму. На некоторых фото были запечатлены зверства фашистов в 1941 году. К сожалению, они не отличаются от того, что происходило на Украине после Майдана.

— Интересно послушать мнение крымчан о власти, которая господствовала тогда на Украине. «Так людей унижали, просто ужас какой-то!», «Бандеровцы, что вы от них хотите?!» — вот что можно было услышать от прохожих на улице.

— Становится понятно, почему крымчане выбрали путь объединения с Россией. А Россия оказала им поддержку и защитила от нацизма наших соотечественников. Снова доказав, что своих не бросают, — пишет он.