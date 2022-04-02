Депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слоV» рассказал о решении Арбитражного суда Саратовской области.

Он поблагодарил жителей, благодаря которым удалось не допустить застройки территории у монумента в Улешах.

«В четверг встречались с жителями микрорайона Улеши. Речь шла о том, чтобы остановить строительство коммерческого здания возле памятника защитникам саратовского неба.

Сейчас Арбитражный суд Саратовской области постановил принять обеспечительные меры в виде запрета осуществлять строительство, перерегистрацию объекта третьим лицам и иные действия в отношении объектов, возведенных на этом земельном участке.

Это значит, что возле памятника никаких коммерческих объектов не появится. Спасибо жителям за неравнодушное отношение к памяти наших защитников», — пишет Николай Панков.