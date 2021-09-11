Депутат Государственной Думы Николай Панков обсудил с подрядной организацией сроки завершения работ на строительной площадке парка в Юбилейном.

Напомним, о появлении здесь места для отдыха просили местные жители. О том, что получилось привлечь финансирование на строительство Николай Панков сообщал в декабре 2020 года. Проект будущего парка депутат обсуждал с жителями. Чтобы он отвечал на запросы большинства. Летом этого года строители зашли на площадку.

Сейчас на месте будущего парка строители завершают подготовку основания под будущие пешеходные дорожки, ведут работы по укладке кабеля для освещения, готовят площадки для воркаута, скейтпарка и детской игровой зоны.

«Парк в Юбилейном ждут все жители. Нужно в срок завершить все работы, чтобы в этом году люди уже могли здесь отдыхать с семьями. Отмечу, принимать работы будет общественный совет», – сказал Панков.

Он подчеркнул, что до наступления непогоды и холодов важно завершить все земляные работы. Строителям предстоит заасфальтировать и засыпать гравием дорожки, высадить зеленые насаждения и установить малые архитектурные формы.

«Начинайте благоустройство параллельно с основными работами и собирайте парк. Если не хватает рабочих и техники привлекайте дополнительные ресурсы. Чтобы успеть вовремя», – отметил Николай Панков.

Рядом с парком идет строительство здания будущей поликлиники. Напомним, этот проект Николай Панков также обсуждал на встречах с жителями Юбилейного.