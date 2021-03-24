Депутат ГД Николай Панков рассказал о строительстве новой поликлиники в Юбилейном. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Решен один из главных вопросов по строительству поликлиники в Юбилейном. Сегодня внесены изменения в областной бюджет: 726,5 миллиона рублей будет направлено на её возведение. Жители очень ждут новую поликлинику. Об этом говорили с ними на встречах, вместе выбирали земельный участок, обсуждали проект. В программу комплексного развития Юбилейного, которую разработали вместе с жителями, входят и другие необходимые людям объекты. Это новая школа в Иволгино, на которую также выделено финансирование. Парк Изумрудный. Спортивные и детские площадки. Большой открытый спортивный комплекс. А кроме того, ремонт дорог и тротуаров. В этом году будет многое сделано для повышения качества жизни людей. С учётом их пожеланий и под общественным контролем, — пишет Панков.

