На первый этап строительства обьездной дороги между Саратовом и Энгельсом в этом году выделено 1,4 миллиарда рублей из резервного фонда правительства РФ.

Об этом депутат Государственной Думы Николай Панков сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Для развития области необходима хорошая транспортная инфраструктура. Об этом не раз говорил Володин, который многое делает, чтобы дорожная сеть была современной, безопасной и удобной с точки зрения логистики. Крупные трассы передаются на федеральный баланс, а это уже совсем другой уровень ремонта и содержания. Новые развязка и путепровод помогут решить многолетнюю проблему дорожных заторов у Сенной и Синодского.

Если говорить о Саратовской агломерации, здесь спикер обозначил еще одну стратегическую задачу. Которая поэтапно решается. Это строительство современной объездной дороги вокруг Саратова и Энгельса, а также мостового перехода через Волгу. Реконструкция трассы Сызрань — Саратов — Волгоград на участке 291-325 км предусматривает строительство современной четырехполосной дороги с необходимыми мостами и коммуникациями. На первый этап работ в этом году выделено 1,4 млрд руб. из резервного фонда Правительства РФ. Это большие средства, которые не получилось бы найти в региональном бюджете. Для нашей области очень важна такая федеральная поддержка в решении стратегически важных задач, – пишет Николай Панков.