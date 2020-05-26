Депутат Государственной Думы Николай Панков передаст правоохранительным органам и уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области Татьяне Загородней информацию, полученную от студентов Вольского строительного лицея. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Ситуация в Вольском строительном лицее очень тревожит и будет одной из самых острых тем для разговора с местной властью. Спасибо за доверие тем студентам, которые прислали мне информацию о том, что происходило в стенах учебного учреждения. Обязательно передам ее правоохранительным органам и уполномоченному по правам ребенка в регионе. В каждом случае, о котором вы рассказали, должны разбираться уполномоченные профессионалы. И дать соответствующую оценку действиям тех, кто стал причиной инцидентов. Очень стыдно, что нашей вольской молодежи на пути к получению достойной профессии пришлось столкнуться с подобными явлениями. Вопрос буду держать на особом контроле, — отметил Николай Панков.