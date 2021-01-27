Депутат госдумы Николай Панков обратится в областное правительство, чтобы обеспечить волонтерам бесплатный тест на наличие антител перед вакцинацией от коронавируса. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Во время Социального онлайн-форума председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поднял проблему, важную для регионов. О том, что необходима вакцинация волонтеров, помогающих в борьбе с коронавирусом. Знаю, как это важно. С первых дней пандемии волонтеры в нашей области помогают людям. Доставляют лекарства и продукты тем, кто лечится на дому. Помогают врачам, в том числе и в «красной зоне». Своим примером они покажут другим, что прививаться необходимо. Чтобы защитить не только себя, но и свои семьи, коллег, знакомых.

В то же время, по информации с мест, не все волонтеры готовы к вакцинации. Многие опасаются, потому что не знают о наличии или отсутствии у них антител. А иммуноферментный анализ стоит денег. Понимая важность работы волонтеров, обращусь по этому поводу к областному правительству. Чтобы у волонтеров была возможность бесплатного исследования на наличие антител перед вакцинацией. Причем, не только в Саратове, но и во всех районах нашей области, — подчеркнул Панков.