Ровно 80 лет назад в неравном бою в небе под Москвой погиб наш земляк, Герой Советского Союза, Виктор Талалихин.

Виктор Талалихин первый в истории совершил ночной таран вражеского бомбардировщика. Остался жив, сбил ещё несколько самолетов противника в последующих боях. Но неравный бой 27 октября 1941 года в небе над Подольском стал последним для легендарного летчика.

Виктор Талалихин захоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Но сегодня сотни людей приезжают в родное село героя — Тепловку Вольского района. Там благодаря спикеру Госдумы Вячеславу Володину создан дом-музей героя и установлен новый памятник.

Вольская земля богата героями. Судьба 106 Героев Советского Союза и 6 полных кавалеров ордена Славы связана с Вольский районом. Наша задача сегодня сделать все, чтобы сохранить память об их подвигах для будущих поколений.