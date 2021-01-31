Депутат Госдумы Николай Панков проведет встречу, чтобы проверить обоснованность сумм в платежках за тепло, которые получили жители. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Большой отклик вызвала публикация о повышении платежей за отопление. Такая проблема существует не только в Балаково. Об этом написали мои подписчики в комментариях. Жители Вольска, Энгельса, Волжского района Саратова получили за декабрь платежки с неоправданно высокими начислениями за тепло.

В понедельник проведу встречу с руководителями комитета госрегулирования тарифов, Госжилинспекции и ресурсоснабжающей организации. Хочу разобраться и услышать от них, какая была необходимость увеличивать подачу тепла? Просили ли жители об этом не просили? Да и температура за окном позволяла этого не делать.

Не раз говорил, что система формирования тарифов и начислений должна быть прозрачной. И понятной для жителей. Неверно, если ресурсоснабжающие организации злоупотребляют положением. Если навязывают жителям повышенное потребление услуг необходимо понять законно ли это? А если нет, нужно требовать перерасчёт, — отметил Панков.