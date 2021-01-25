Депутат госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» призвал дать суровую оценку действиям тех, кто вовлекает несовершеннолетних в грязные политические игры.

— Каждый имеет право высказывать своё мнение, в том числе, по политическим вопросам. Но когда это выходит за рамки закона, это уже становится насилием над людьми. Тем более, если в эти грязные игры пытаются вовлечь детей. Происходит это и на федеральном, и региональном уровнях. И делают это бывшие уголовники.

Надеюсь, правоохранительные органы дадут суровую, но справедливую оценку тем, кто, получая финансирование из-за рубежа, отравляет сознание наших детей, очерняя в их глазах Родину. Тем, кто, прикрываясь несовершеннолетними на митингах, делает это, чтобы не нести ответственность за свои грязные поступки, — пишет Панков.