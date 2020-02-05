Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» напомнил любителям садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения о необходимости отвечать за свои поступки

-Спрос с чиновника или партийца гораздо выше, чем с наших граждан. Об этом нужно помнить каждому, кто преступает закон, садится за руль автомобиля в пьяном виде или совершает любое другое противоправное действие.

Неприятным фактом стало, что в нашем регионе сразу трое партийцев оказались любителями ездить «подшофе». Считаю, это аморальное поведение не должно оставаться безнаказанным. В ближайшее время, если подтвердится, Сергей Гунин, Сергей Латанов и Александр Гончаров будут рассматриваться в местных отделениях партии «Единой России» за действия, дискредитирующие партию. Решения будут принимать местные отделения партии в Екатериновском, Вольском и Пугачевском районах.

В этом созыве госдума ужесточила наказание за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Это было вызвано тем, что такие горе-водители представляют реальную опасность для жизни других людей. Естественно, таким не место в «Единой России». И пусть это станет хорошим уроком всем остальным партийцам. Когда возникают такие ситуации, никто не посмотрит ни на должность, ни на заслуги прошлых лет. Если хочешь работать для людей – в первую очередь следует научиться вести себя подобающим образом и отвечать за свои поступки, – подчеркнул Николай Панков.