Депутат госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о том, что в Пугачеве полным ходом идут работы по ремонту дороги на улице Ермощенко, соединяющей трассу с городом.

— Участок передан с районного на областной уровень содержания и обслуживания. Это правильное решение. Пугачев крупный город Заволжья и вместе с ним будут развиваться и соседние территории.

В районных бюджетах не всегда есть средства на качественное содержание трасс. Поэтому предложил депутатам областной думы подготовить законопроект, чтобы передать все транзитные дороги через города в областную собственность. Губернатор Валерий Радаев поддержал это решение. Он всегда на стороне людей. Создана рабочая группа, которая уже готовит предложения.

Отмечу, вопрос ремонта дорог в Пугачеве обсуждали вместе с жителями. По улице Ермощенко проходит большой поток транзитного транспорта. Поэтому дорожное полотно быстро изнашивается. Ремонт здесь — это в первую очередь безопасность.

Подчеркну, передача трассы Ровное-Маркс-Балаково-Пугачев-Ивантеевка-выезд на Самару дает новые возможности для развития транспортной инфраструктуры. В том числе высвобождаются средства на приведение дорог Пугачева в нормативное состояние.

Напомню, еще одно решение, которое позволяет привести в порядок дороги в районах нашей области — передача транспортного налога в муниципалитеты. Средств в районных бюджетах стало больше. В Пугачеве уже начинается ремонт на Революционном проспекте, — отметил Панков.