Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поддержал предложение Вячеслава Володина в вопросе передачи троллейбусов для Саратова и Балакова за счёт средств лизинговой программы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» написал депутат Государственной думы Николай Панков.

— Как уже писал, взял на контроль проблемные вопросы, связанные с «Балаковоэлектротрансом». На прошлой неделе встречался с коллективом предприятия и озвучил решение наиболее волнующего вопроса — повышение заработных плат работникам. К 1 июля оплата труда всех сотрудников будет доведена до уровня зарплат Горэлектротранса в Саратове.

Опытный водитель будет зарабатывать 60 тысяч рублей, а кондуктор 17. Это позволит людям работать в своём родном городе и не искать лучшей жизни в областном центре.

Второй, не менее острый вопрос — старый подвижной состав общественного транспорта. Эта проблема касается не только Балакова, но и Саратова. Сегодня износ парка троллейбусов в областном центре более 90 процентов, а в Балакове 100 процентов. Конечно, из-за этого троллейбусы часто ломаются и не выходят на рейс, что не только заставляет жителей использовать другой вид транспорта, но и не даёт возможности предприятиям самим зарабатывать на своё существование и развитие.

Этот вопрос невозможно решить за счёт регионального бюджета, поэтому Вячеслав Володин обратился за поддержкой к председателю Правительства России Михаилу Мишустину. В письме спикер просит выделить в 2021 году 50 троллейбусов для Саратова и 20 для Балакова за счёт средств лизинговой программы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Судя по резолюции на письме, Михаил Мишустин поддержал спикера и троллейбусы приедут в Саратовскую область уже в этом году! — отметил Панков.