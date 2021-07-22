Депутат госдумы Николай Панков обсудил с подрядными организациями ремонт тротуаров в Балаково.

Жители помогают контролировать качество и сроки ремонта, и сообщают обо всех недочетах или медленной работе дорожников.

Балаково – один из городов, с которых Николай Панков начал программу по ремонту тротуаров. В этом году здесь будут отремонтированы подходы к 112 объектам соцсферы это почти 50 процентов. А в будущем году в планах привести в порядок пешеходные дорожки ко всем школам, детским садам, больницам, спортивным объектам.

Также ремонт пешеходных дорожек ведётся в Вольске, Пугачеве, Ершове, Шиханах и Волжском районе Саратова.

— Люди отмечают разное качество работы подрядчиков и разное отношение к делу. Если одни уже полностью выполнили взятый на себя объём работ, то другие ещё не завершили ни одного объекта. Понимаю, что погодные условия не всегда подходящие. Но многое зависит от грамотной организации процесса. Зачем снимать старое покрытие, если не хватает рабочих сразу же уложить новое? Это же создаёт людям неудобство. В прошлом году ни один тротуар не был принят без экспертизы, так же будет и в этом году. И в ваших же интересах работать качественно, чтобы не переделывать работу за свой счёт, — обратился к подрядчикам Николай Панков.

Также Панков осмотрел, как идёт ремонт на улицы 30 лет Победы. Здесь расположен ФОК имени А.Н. Коваленко, где занимаются спортом тысячи людей. Ещё один объект, где идёт ремонт пешеходных дорожек — поликлиника на улице Факел Социализма. На обоих участках большой пешеходный поток, а значит, надо ускорить работы. Не забывая и о благоустройстве территории рядом с социально важными объектами.