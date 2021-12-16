Депутат Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал, что государственная Дума РФ рассмотрит законопроекты о продлении дачной амнистии и об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса в общественных местах.

-Началось пленарное заседание Госдумы. Будут рассматриваться вопросы, волнующие наших граждан. В том числе, продление дачной амнистии на 5 лет. Острый вопрос – об эпидемиологической обстановке, вакцинации. Слышал от жителей разные мнения по этому поводу. Кто-то выступает за, кто-то против. Считаю, что у граждан должна быть возможность самостоятельно принимать решение о вакцинации. С другой стороны, очень важно, чтобы люди прививались и не болели.

Этот законопроект с коллегами рассматривали не один день. Было обсуждение со специалистами, общественностью. Все получили возможность высказаться. Здоровье наших граждан – это главное. Сам прививался два раза, один — в декабре, другой – в июне. Благодаря этому, переболел коронавирусом без осложнений.

Считаю, важно учитывать мнение тех, кто не хочет прививаться. Это их позиция, на которую они имеют право. Но и ограничения, связанные с QR-кодами, тоже, наверное, неизбежны. Посмотрим, как будет проходить обсуждение законопроекта, — пишет Николай Панков.