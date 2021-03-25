Об этом депутат Государственной думы Николай Панков сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Есть много примеров, подтверждающих правоту Володина. В том, что коррупционные схемы мешают развитию Саратова и повышению качества жизни людей.

Несколько лет назад проверяли сделки, заключенные городом по земельным участкам. Оказалось, что порядка 800 были выведены из муниципальной собственности без проведения торгов. То есть, город за них практически ничего не получил. Зато арендаторы могли их передать под застройку и немало заработать. Тогда создавали рабочую группу, проводили инвентаризацию, расторгали договора аренды. Десятки гектаров возвращали городу, это было непросто. Считаю, такой урок должен был заставить сделать выводы. И все участки предоставлять под застройку только через аукционы.

А вспомните, какие убытки понесла область от махинаций с землей в микрорайоне Солнечный-2. При этом кто-то сумел обогатиться на сотни миллионов рублей. А жители новостроек остались без школ, поликлиник и детских садов.

Получается замкнутый круг. Город или область недополучают доходы, отдавая землю под застройку без аукционов. И у них нет средств на местные программы, чтобы создавать удобную социальную инфраструктуру в новых микрорайонах. Зато посредники и застройщики получают сверхдоходы без всяких обязательств перед людьми.

Отмечу, до конца нужно устранить и другую лазейку для застройщиков. Когда сознательно оставляют разрушаться исторические здания в центре города. А на участках вырастают очередные высотки. Спикер помогает спасти многие объекты культурного наследия. В том числе, такие уникальные, как дом Яхимовича и усадьбу вице-губернатора Александровского в Саратове, – пишет Николай Панков.