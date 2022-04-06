Депутат Госдумы Николай Панков принял участие в межрегиональном форуме «Социальное сиротство».

В дистанционном формате он поблагодарил участников за решение проблем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И рассказал о проделанной работе в этом направлении и дальнейших планах.

Напомним, в рамках форума обсуждаются законодательные инициативы в сфере защиты детей и семей, новые вызовы и задачи профилактики социального сиротства и поддержки семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, распространение лучших российских практик в этой сфере.

«У этой проблемы много аспектов. В том числе, обеспечение всем необходимым, образование, рабочие места на предприятиях. И конечно обеспечение жильем. Спикер Госдумы Вячеслав Володин помог добиться дополнительных федеральных средств на решение жилищной проблемы сирот. Это 1 млрд рублей. Теперь у нашей области есть возможность закрыть существующую очередность в 2023 году», — подчеркнул Николай Панков.

По словам депутата, «Единой России» в нашей области поставлена задача подключиться к этой работе в своих избирательных округах.

«Сам часто встречаюсь в районах с детьми-сиротами, имеющими право на получение жилья. В Балаково, Вольске, Пугачеве и других городах округа. Открыты бесплатные юридические консультации, созданы инициативные группы. Чтобы дети-сироты могли получить всю информацию и подготовить необходимый пакет документов. Приходится и решать вопрос с временной пропиской. Ведь без неё невозможно получить многие необходимые услуги.

Кроме того, на площадке партпроекта «Крепкая семья» обсуждали и профилактику сиротства. Наметили ряд направлений для дальнейшей работы. Они касаются законодательных решений, социальной адаптации детей-сирот, помощи семьям в социально опасном положении. Будем и дальше продолжать совместную работу», — пояснил Панков.

Депутат Госдумы пожелал успешной и плодотворной работы всем участникам форума.