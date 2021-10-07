Депутат ГД Николай Панков в своем телеграмм-канале «Пара слов» напомнил, что кандидаты от «Единой России» шли на выборы в Госдуму для решения вопросов жителей.



—Странные вещи происходят у нас в области. Всех приближенных к воровской писанине одолевает какая-то мания величия. А может, это проблема маленьких людей. Не ростом, а душонкой. А иной раз наоборот — двухметровый, а дурак дураком.



Участвуя в выборной кампании, мы сразу говорили, что не за портфелями идем в Думу. А идем, чтобы решать вопросы жителей.



Поэтому никто и не претендовал на должности и руководство в комитетах Госдумы. Поэтому мы и распределились в разные комитеты. Стрелюхин — по ЖКХ и строительству, Воробьев — по экономической политике, промышленности, инвестиционному развитию и предпринимательству. Хор— комитет по бюджету, Ефимов — по дорожному строительству, Кидяев — по вопросам местного самоуправления. Сам — в комитет по аграрным вопросам. И объяснял, почему. Работая в комитетах, каждый имеет большую возможность работать в своих округах. А руководство комитетом подразумевает большую часть времени работать в Москве. В ущерб своим избирателям. А весомости и значимости в Госдуме и полномочий достаточно у председателя ГД Вячеслава Володина, — подчеркнул Панков.