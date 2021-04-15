Депутат ГД Николай Панков высказался в своем телеграм-канале «Пара слов» о ситуации, которая произошла в Балаково с бывшим домом купца Николая Задкова.

— Нельзя замалчивать неуважительное отношение к подвигу наших ветеранов. Сегодня в Балаково развалины бывшего дома купца Николая Задкова попытались замаскировать изображением героев. На мой взгляд, это неэтичный поступок владельцев здания. Понимаю, почему возмутились балаковцы. И разделяю их настроение.

Считаю, что этот случай характеризует работу местной власти. Если никто не знает, где и как собираются прикрыть свои развалины. Значит, недостаточно хорошо налажена работа с собственниками объектов. Думаю, нужно установить общие правила для всех и определить, как можно оформлять фасады в городе, — отметил народный избранник.