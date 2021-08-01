Депутат ГД Николай Панков прокомментировал поставленную председателем ГД Вячеславом Володиным задачу по благоустройству Вольска.

— Это касается улицы Революционной, реконструкцию которой нужно завершить до холодов. А также обустройства набережной, ремонта тротуаров, восстановления исторического здания музея краеведения. И благоустройства двора, где уже произведена замена коммуникаций. Володин прав: тянуть время нельзя. Тем более, что с финансированием вопросы решены. Остальное зависит от эффективности работы каждого.

Нужно и привлекать к ответственности за недоработки, чтобы не страдали люди. В первую очередь, по недоделанной ливневой канализации на улице Революционной. С жителями возьмём это на контроль.

Усилил свой рабочий график по Вольску. Вместе с общественным советами постоянно бываем на объектах. Понимая свою ответственность перед жителями, достигнем результата, — отметил политик в своем телеграм-канале «Пара слов».