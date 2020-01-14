Опубликован восьмой интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов госдумы». Исследования проводились с сентября по декабрь 2019 года.

Данный рейтинг составляется на основе результатов, полученных исходя из голосования на сайте портала. Также учитывается индекс активности депутатов в госдуме, индекс медийности, индекс работы в регионе. Традиционно из рейтинга были исключены председатель госдумы и лидеры думских фракций. Эксперты считают, что они находятся не в равных условиях по сравнению с другими парламентариями.

Значительно улучшил свои позиции в рейтинге депутат Николай Панков. Он занимает 33 место, что на 4 пункта выше по сравнению с результатами исследования за июль 2019 года. У него продолжает расти индекс полезности с 44,41 пункта до 44,48 пункта, индекс цитируемости с 20,4 пункта до 20,51 пункта, оценка экспертов с 18,1 пункта до 18,5 пункта.

Депутат госдумы Ольга Баталина занимает 27 строчку рейтинга. Правда, при этом за полгода значительно снизился показатель ее активности в федеральном парламенте с 4,35 пункта до 2,9 пункта.

Другие депутаты от Саратовской области по-прежнему не входят в первую сотню рейтинга. Из них только Евгений Примаков удерживает 109 место, его коэффициент полезности изменился незначительно с 29,89 пункта до 29,65 пункта. Остальные за полгода значительно «просели» в рейтинге.

Так, утратил позиции Глеб Хор, за полгода он переместился с 137 до 148 место, его рейтинг полезности составляет 26,22 пункта.

Василий Максимов со 176 переместился на 196 место с рейтингом 24,13 пункта, а Татьяна Касаева — с 177 на 202 место с рейтингом 23,85 пункта.

Самый низкий индекс полезности среди саратовских депутатов госдумы по-прежнему у единственного представителя КПРФ Ольги Алимовой — 21,64. С таким результатом она расположилась на 269 месте, потеряв 10 позиций в рейтинге.