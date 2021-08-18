У подрядчиков не получится схалтурить, если работы по ремонту дома или благоустройству двора будут приниматься с подписью старших по домам. Это отметил депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов».

—Сейчас в городе реализуется много проектов, чтобы городская среда была комфортной. Это ремонт тротуаров, дорог, благоустройство дворов, установка детских площадок, строительство спортивных объектов, замена коммуникаций. А старшие по домам это тот актив, который знает город от и до. И держит руку на пульсе всех проблем. У подрядчиков не получится схалтурить или затянуть сроки, если неравнодушные люди подключатся к общественному контролю. И тем более, если без их подписи не будут приниматься выполненные работы. Сегодня обсудили «болевые точки» многих домов и дворовых территорий. Это поможет сформировать план по дальнейшему развитию города, — пишет Николай Панков.