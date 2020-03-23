Председатель регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной думы Николай Панков раскритиковал областных и городских депутатов за отсутствие скрупулезности в решении проблем, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Он призвал коллег доводить решение проблем избирателей до логического завершения и напомнил слова спикера госдумы Вячеслава Володина о необходимости строительства дорог, а не передачи их на уровень региона и федеральный.

— Только потреблять нельзя, как и допускать того, чтоб районные главы ни за что не отвечали, — сказал Николай Панков.