Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил, что строительство парка в Балаково начнется после конкурсных процедур, согласно требованиям законодательства.

— Почему так важно участие жителей в решении проблем? Почему необходимо на каждом этапе советоваться с ними? Это дает людям возможность быть в курсе работы проектировщиков, строителей, коммунальных служб. Давать свои предложения, контролировать качество и сроки. А еще это не позволит никому запутать и дезинформировать наших жителей.

Сейчас найдены средства на строительство парка в Балаково, между 5 и 8 микрорайонами. Они уже поступили в область. На будущей неделе должны прийти в район, будет объявлен конкурс по выбору подрядчика. И только после этого начнутся работы, таково требование законодательства.

Обо всем этом важно рассказывать людям — и по этому, и по другим проектам. Об этом сегодня говорили с балаковцами, которые помогали привести в порядок территорию памятника Борцам революции. Почему-то те, кто сегодня называют себя борцами, не пришли сюда хотя бы мусор убрать.

Считаю, уважение к стране, к ее истории начинается с реальных дел. Пусть небольших. А если кто-то эти дела пытается опорочить, то пусть покажут, что сделали сами. И люди увидят, что дел-то этих за оппозицией нет. И даже памятник стоял забытый, — пишет Панков.