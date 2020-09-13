Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил важность благотворительных проектов для жителей, напомнив о проектах председателя госдумы Вячеслава Володина.

— То, что старинная усадьба вице-губернатора Александровского перешла благотворительному фонду, дает уверенность в ее восстановлении. Хотя слова «меценатство» и «благотворительность» ряду бизнесменов непонятны. А точнее, если сделка прибыли не дает, она им неинтересна. Но для людей важно другое.

Вспомните, сколько благотворительных проектов реализует у нас в области Вячеслав Володин. Здание предуниверсария — просто картинка и в архитектурном ансамбле, и по своему функционалу. Новейшее учреждение мирового уровня стало доступно для одаренных детей из малообеспеченных семей. Сам когда-то закончил школу-интернат и понимаю, какие возможности даны этим детям. Еще один благотворительный проект Володина — строительство дома в Елшанке. Люди, на которых держится наш город, проживали в бараках, построенных в сороковые годы прошлого века пленными немцами. А теперь бесплатно получили просторные и удобные квартиры. Не говорю уже о восстановленных храмах и монастырях, духовной семинарии. Здания реконструированы, а некоторые построены заново. Радуют и служат людям.

Уверен, что будет восстановлен дом Яхимовича и станет еще одной визитной карточкой нашего города. Будет радовать своей уникальной архитектурой и жителей, и гостей Саратова. Плачевную судьбу ряда исторических зданий освещал ранее. Как и опасность их разрушения, и вывода в частную собственность по коррупционным схемам. Были желающие исключить это здание из охранного реестра. А мы помним, чем это закончилось для дома №35 на Комсомольской – его сносом. Дом Яхимовича снести не осмелились и наверно ждали, пока он разрушится сам, и освободится земельный участок в историческом центре.

Уверен и что уникальный комплекс зданий усадьбы Александровского тоже будет спасен. И судьба его будет решаться открыто, ясно и законно. Он будет восстановлен и будет радовать нас, как другие архитектурные шедевры нашего города, — пишет Панков.