Сегодня, 19 ноября, депутат ГД Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о необходимости подготовки областных проектов и их сопровождения в министерствах РФ.

—На следующей неделе принимаем бюджет во втором чтении. Сегодня уже видны министерства правительства области, где можем остаться без участия в федеральных программах.

Возможно, лишение приставки исполняющего обязанности министра образования области расслабило Орлова. Но можем остаться без ремонта школ за счет средств Минобра России в следующем году. Не подано не одной заявки от области. Возможно, область сама сможет решить все вопросы? Навряд ли.

Плохо сработало министерство сельского хозяйства. Здесь область может потерять субсидии на 2022 год в объёме 647 миллионов 200 тысяч рублей. Это и вода, и переработка, и социальные программы.

Проблема и в первом, и втором случае — отсутствие проектов и их сопровождения в министерствах РФ.

В понедельник встречусь в министерстве Российской Федерации с заместителем министра Лебедевым. Кроме субсидий, обсудим вопросы выделения дотаций хозяйствам области по мелиорации. На сегодня из 70 заявок деньги выделили только трём хозяйствам. Так что есть проблемы, и их нужно решать совместно, — отметил политик.