Планируется построить спортобъекты на 18 школьных территориях, работы уже ведутся на четырех. Об этом депутат госдумы Николай Панков рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— В Балаково продолжается строительство спортивных площадок на пришкольных территориях. В этом году их будет построено четыре, а всего планируется 18. С утра посмотрел, как продвигаются работы возле школы №4. Территория, конечно, преображается. Убрали заросли, старые строения. Готовят основание для спортивной площадки, укладывают асфальт.

Обратил внимание подрядчика на несколько направлений. Это, в первую очередь, качество и безопасность. Объект строится для детей. Должно быть хорошее ограждение, безопасные подходы. Во-вторых, сроки. Понимаю, что объём работ немалый, но тянуть нельзя. И надо помнить о благоустройстве после окончания строительства. Обустроить дорожки, газон.

Отмечу, идёт ремонт и дворовых территорий в городе. На средства, сэкономленные от проведения нескольких торгов на дорожные работы. Кроме семи дворов, приведут в порядок внутридворовой проезд и ряд тротуаров. Это к тому, как важно грамотно проводить конкурсные процедуры, — пишет Николай Панков.