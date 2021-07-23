Депутат госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал, что Балаково получит дополнительные средства на ремонт тротуаров.

— На ремонт тротуаров в Балаково поступят дополнительные средства. Это позволит в текущем году привести в порядок подходы более чем к половине объектов соцсферы города. К школам, поликлиникам, детским садам, спорткомплексам и другим объектам, важным для людей. А на будущий год решим данную задачу полностью, в рамках программы, которую реализуем с жителями.

Активность людей помогла составить перечень адресов для ремонта и контролировать ход работ. Вчера в Балаково вместе посмотрели несколько участков тротуаров. И напомнили подрядчикам о необходимости соблюдать технологию и график. Работы будут приниматься и оплачиваться только после того, как качество подтвердят эксперты, — подчеркнул Панков.