Завершился первый этап конкурса «Лучший педагогический работник» в профобразовании», который проводит в своем округе депутат Госдумы Николай Панков.

Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слоV».

— В первом этапе конкурса приняли участие 105 преподавателей от 23 техникумов, колледжей и лицеев. Все они – профессионалы высокого уровня, и определить финалистов было непросто.

Например, в Балаково Елена Александровна Богачева стала лучшей из 10 участников в «Губернаторском автомобильно-электромеханическом техникуме». А Елене Владимировне Болдумак в Пугачёвском гидромелиоративном техникуме пришлось побороться за победу с 8-ю своими коллегами. Высокой была конкуренция и в других районах – Вольском, Хвалынском, Перелюбском, Краснопартизанском, Ивантеевском, Дергачевском, Ершовском, Озинском.

В финал вышли 23 педагога, по одному от каждого образовательного учреждения. Они преподают различные предметы: агрономию, информатику, педиатрию, строительные дисциплины, хореографию, основы безопасности жизнедеятельности. Но их всех объединяет профессиональное мастерство. И стремление воспитать квалифицированных, востребованных специалистов. Кроме того, все они — активные, разносторонние люди, с которыми интересно ученикам. Давайте пожелаем им успеха в финале. В июне подведем итоги и вручим призы, — пишет Николай Панков.