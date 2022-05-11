Жители проголосовали, какое из имен героев достойна носить школа N28 в Балаково.

Депутат Госдумы Николай Панков предложил обсудить это вместе с ветеранами, жителями и учениками.

— Спасибо всем, кто принял участие в голосовании, в честь кого из героев можно назвать школу №28 в Балаково. Результаты говорят о том, что выбор сделать нелегко. В истории города много славных имён, которыми гордятся жители.

Больше всего голосов было отдано за двух героев.

Доронин Иван Васильевич — это имя известно всей стране. Он уроженец Пугачевского района, в раннем детстве с семьей переехал в Балаково. Стал одним из семи полярных лётчиков, спасавших людей с потерпевшего крушение парохода «Челюскин». С февраля по апрель 1934 года весь Советский Союз начинал день с вопроса, как идет эвакуация людей со льдины. Все члены экспедиции и летчики стали настоящими героями и не сходили с передовиц газет. Удалось спасти всех 104 пассажиров. Много советских мальчишек тогда захотели стать лётчиками, равняясь на любимых героев, и впоследствии реализовали эту мечту.

Князев Виктор Александрович – погиб в Чечне при выполнении боевой задачи. Тогда, в 2000 году, ему было только 20 лет. Но для тысяч балаковских парней он навсегда останется примером мужества и любви к Родине. Два старших класса он учился в школе №28. Педагоги и выпускники до сих пор с теплотой вспоминают об этом добром, отзывчивом парне. Посмертно награжден Орденом Мужества.

Предлагаю вместе с ветеранами, жителями и учениками обсудить, какое из этих имен достойна носить школа N28. Такая встреча поможет больше узнать о героях и об истории Балаково, — пишет Николай Панков.