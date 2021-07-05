Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил, что новая врачебная амбулатория в селе Синодское сможет обслуживать несколько населенных пунктов.

— Решаются вопросы по строительству врачебной амбулатории в селе Синодском Воскресенского района. В июле пройдут конкурсные процедуры, а после этого начнутся работы. Напомню, о плачевном состоянии сельского медпункта рассказали жители в социальных сетях. Среди них, кстати, есть родные легендарного политрука Василия Клочкова. Вместе смотрели объект, пришли к выводу, что восстановить его не получится, нужно строить новый. А точней, современную амбулаторию, которая сможет обслуживать несколько сёл. И вот теперь дело движется. С профильным министерством проработаем также вопрос, чтобы амбулатория была обеспечена хорошими специалистами, — подчеркнул народный избранник.