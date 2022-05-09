Депутат Госдумы Николай Панков прошёл с саратовцами в строю «Бессмертного полка»

В своём телеграм-канале «Пара слоV» он рассказал о своём дедушке, который воевал в пехоте и погиб на Украине.

«В День Победы с саратовцами прошли в строю «Бессмертного полка». Более 120 тысяч жителей нашей области прошли плечом к плечу. В каждой семье есть свои герои фронта и труженики тыла. Отцы, матери, дедушки и бабушки, братья и сёстры. Наши родные люди добились Победы в войне и построили мирное будущее.

Не все из них вернулись домой. Погиб на фронте и мой дедушка, рядовой Василий Иванович Панков. Он воевал в пехоте на Украине. И сегодня, проходя в строю с его портретом, чувствую особенную гордость. За простых советских солдат и мирных людей, которые победили фашизм и завоевали мир для всего мира. И это бесценное завоевание никому у нас не отнять», — пишет Николай Панков.