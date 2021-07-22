Депутат госдумы Николай Панков встретился с жителями улицы Ермощенко в Пугачеве. Об этом он написал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Улица Ермощенко в Пугачеве — одна из главных магистралей. Она соединяет трассу с городом. Поэтому здесь всегда большой поток транзитного транспорта, в том числе, большегрузного. И асфальтовое покрытие требует частого ремонта.

Теперь дорога передана на областной уровень и сейчас ремонтируется. Это направление улица Карла Маркса — улица Ермощенко, в сторону Ивантеевки, включая путепровод. Также передаётся направление улица Карла Маркса — улица Чапаевская — улица Советская, в сторону выезда на федеральную трассу.

Району больше не нужно искать средства на то, чтобы приводить ее в порядок. Это справедливо, что такие дороги будут ремонтироваться и содержаться за счёт областного бюджета. Во всех райцентрах они будут передаваться на баланс региона. А у Пугачева и других городов останется больше средств на местные дороги.

Посмотрел и двор на улице Ермощенко. Здесь тоже идёт ремонт проезжей части и тротуаров. Благоустраивается территория, высажены деревья. И уже установлены новая детская площадка и спортивные элементы. Эти вопросы тоже поднимали жители военного городка.

Уточнил у жителей — да, действительно, рабочие на объекте допоздна. В чем-то и погода подкачала. Но тем важней усилить работу. Чтобы быстрей обеспечить жителям удобство и комфорт, — пишет Николай Панков.