Сейчас в селе Синодское в Саратовском районе строят новую амбулаторию. Об этом сегодня, 16 сентября, пишет в своём Telegram-канале «Пара слов» депутат ГД Николай Панков.

—Долгое время амбулатория в селе Синодское находилась в плачевном состоянии. С этой проблемой также обращались жители в социальных сетях. Стены рушились, пострадала электропроводка. Даже свет включать было небезопасно. Тогда с жителями приняли решение, что необходимо строить новое здание. Позже вместе выбрали проект модульной амбулатории, оборудованной по самым современным стандартам.

Сейчас полным ходом идёт строительство. Общественный совет строго следит за качеством. Через две недели новое здание будет готово. Параллельно ведётся закупка оборудования. Также в новом учреждении должна быть государственная аптека, это удобно для жителей.

Уже скоро жители Синодского и соседних сел будут получать медицинскую помощь в современных и комфортных условиях. В новой амбулатории будет стоматологический кабинет и кабинет телемедицины. Там жители смогут получать консультации и помощь узких специалистов из клиник Саратова не выезжая из Синодского, — написал депутат.