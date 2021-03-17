Депутат госдумы считает, что Джозеф Байден сделал заявление, чтобы отвлечь внимание от проблем внутри США. Такое мнение Николай Панков высказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Абсолютно согласен с позицией председателя госдумы Вячеслава Володина и коллег по партии. Это поддержат не только все россияне. Но и жители многих государств. Все видят, Байден просто сошёл с ума. Когда уже нечего сказать своим гражданам, когда не можешь их защитить и поддержать — все средства хороши для отвлечения внимания и «перевода стрелок». Про политическую культуру даже и говорить не буду. В США о ней не слышали. И видели только за стенами базы узников Гуантанамо.

PS Отличный хештег #байденголовногомозга поставил мой коллега по фракции в ГД Александр Хинштейн. От себя добавлю #маразмбайденакрепчал, — пишет Николай Панков.