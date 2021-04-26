В Волжском районе Саратова необходимо построить современный и функциональный Дом детского творчества. Об этом шла речь на встрече депутата госдумы Николая Панкова с коллективом музыкальной школы №19.

Музыкальная школа занимает несколько помещений в областном Доме работников искусств. Депутат осмотрел учебные классы и залы для выступлений, отметив, что для 240 учащихся здесь достаточно тесно. Это касается и других кружков и студий, расположенных в здании.

— Хорошо знаю историю этого здания — Дома офицеров. Помню те времена когда здесь офицеры проводили свои собрания. Потом был период когда дом был практически никому не нужен, его сдавали в аренду. А сейчас здесь занимаются талантливые дети, которые достигают больших успехов, поступают в консерваторию. Очень важно, чтобы здание не теряло свою направленность и использовалось на благо людей. Но нельзя, чтобы талантливые дети, будущие лауреаты занимались в таких стеснённых условиях. На прошлой неделе встречался с преподавателями и родителями воспитанников Детской школы искусств имени В.В. Ковалева. Там тоже приспособление здание — бывший детский сад, и тоже тесные помещения. То есть, в Волжском районе эту проблему надо решать системно. Поэтому буду поднимать вопрос о строительстве современного и функционального Дома творчества детей, — подчеркнул Николай Панков.

По словам депутата, достойные условия для занятий помогут раскрыть таланты детей, помочь им вырасти культурными и творческими людьми. Это сегодня один из важнейших приоритетов для государства.