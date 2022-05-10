Депутат Госдумы Николай Панков прокомментировал уход Валерия Радаева с поста губернатора Саратовской области. Об этом он написал в своем телеграм-канале «Пара слоV».

— Валерий Радаев руководил нашей областью 10 лет. Его можно назвать политическим долгожителем. Справедливо будет вспомнить, какой область ему досталась 10 лет назад. Закредитованность, долговые обязательства, высокий уровень безработицы, разбитые дороги.

Сегодня он уходит на пике развития области. За время его работы многое изменилось в лучшую сторону. Решены проблемы, которые копились до него годами.

Валерий Васильевич добросовестно работал все эти годы. Его главные качества — это порядочность и работоспособность. Он реально знал все проблемы области, вникал в них, в решении всегда опирался на мнение жителей.

Радаев задал хороший темп и показал достойный пример управления регионом. Теперь важно, чтобы была преемственность. Чтобы область и дальше развивалась на должном уровне, — написал Панков.