Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о комплексном решении проблем жителей военного городка в Вольском районе.

— Важно, что удаётся постепенно решать вопросы развития Шихан-2. Много раз бывал на объектах, которые здесь строятся или приводятся в порядок. Зданию школы искусств более ста лет. Теперь оно становится комфортней, благодаря новой системе отопления, остеклению, новой кровле. Современный спорткомплекс даёт новые возможности для физического развития, укрепления здоровья людей. Не менее важно и благоустройство, ремонт дорог и тротуаров. Вячеслав Володин всегда комплексно подходит к решению проблем жителей, — подчеркнул Панков.

К своей публикации депутат прикрепил ссылку на телеграм-канал сторонников председателя ГД Вячеслава Володина.