В техникумах и колледжах области продолжается мониторинг проблем техникумов и колледжей. Такое поручение дал председатель госдумы Вячеслав Володин. Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат госдумы Николай Панков встретился с коллективами учреждений среднего профессионального образования в Вольском районе.

Ранее Николай Панков уже встречался с коллективом Вольского медицинского колледжа. Он предложил студентам остаться после выпуска работать в Вольске на станции скорой помощи. Тем, кто принял такое решение, с января текущего года депутат выплачивает надбавку к стипендии.

Также в сегодняшней встрече приняли участие преподаватели и студенты Вольского технологического колледжа, вольских филиалов Базарнокарабулакского техникума агробизнеса и Саратовского областного колледжа искусств.

— Спасибо за то, что поднимаете важные проблемы по ремонту и оснащению учреждений, обеспечению кадрами. Спикер госдумы Вячеслав Володин дал такое поручение, чтобы молодежь могла учиться в достойных условиях и получить востребованную профессию. Он обозначил два важных направления работы. Это выделение дополнительных средств на текущие нужды техникумов и колледжей. Чтобы покупка пособий или ремонт компьютеров не становились непреодолимой проблемой. И второе – надбавки за классное руководство. Она поможет повысить доходы преподавателей, удержать их в районе, — обратился к участникам встречи Панков.

Он также подчеркнул, что выпускники учреждений среднего профессионального образования востребованы в районах нашей области.

Выявленные проблемы учреждений необходимо будет обобщить, и разработать план для их решения с участием местной власти и депутатов фракции «Единая Россия» всех уровней.