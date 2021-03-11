Новая школа в Иволгино будет построена в рамках государственной программы. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат госдумы Николай Панков.

— Рад сообщить жителям Иволгино, что решен вопрос финансирования строительства новой школы. Она будет построена в рамках госпрограммы «Развитие образования». Такая поддержка государства особенно важна для Саратова. Во многих микрорайонах застройщики не предусмотрели необходимой инфраструктуры для жителей.

Сейчас главное, чтобы местная власть решила все вопросы с межеванием земли и проектно-сметной документацией. Важно начать строительство школы в этом году. Многое уже сделано – жители высказали пожелания по участку и проекту. Начались инженерные изыскания. После завершения всех процедур, уже в этом году начнется строительство школы. И скоро дети смогут учиться рядом с домом, а не ездить на занятия в другие микрорайоны, — отметил Панков.

Напомним, о необходимости школы Николаю Панкову рассказали жители на встречах в Иволгино. Депутат пообещал добиться строительства нового учебного учреждения.