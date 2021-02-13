Депутат госдумы Николай Панков обсудил с секретарями местных отделений «Единой России» предоставление жилья многодетным семьям. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале «Пара слов».

— Главная проблема многодетных семей — жилищная. Сегодня обсудил с секретарями местных отделений партии вопрос предоставления жилья многодетным семьям. Вячеслав Володин прав, говоря, что эту проблему нужно решать не на словах, а на деле. Есть многодетные семьи, которые утратили это право. За время ожидания своей очереди во многих семьях успели вырасти дети.

Спикер поставил задачу – в этом году закрыть очередь по предоставлению квартир многодетным семьям. Для этого он будет искать дополнительное финансирование. Без такой поддержки область не справится с проблемой.

Немаловажно, чтобы людям предоставили квартиры в том районе, где они жили ранее. А не на другом конце города, на пустырях без школ, детских садов и поликлиник. Получая новое, комфортное жильё, семьи не должны прощаться с привычной для них социальной инфраструктурой. Считаю, этот вопрос нужно отразить в местном нормативном документе, — пишет Панков.