В региональном отделении «Единой России» обсудили проблемы организаций, поставляющих продукты питания в учреждения социальной сферы. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал секретарь реготделения партии, депутат госдумы Николай Панков.

— Единая Россия» помогает школам и детским садам в организации качественного питания. Много раз встречался с директорами школ, заведующими детсадов, поставщиками. Местные отделения партии постоянно мониторят качество завтраков и обедов в учреждениях.

При этом важно слышать и мнение предпринимателей. Ко мне обратились поставщики продуктов питания в учреждения соцсферы. Сегодня встретились, чтобы вместе найти решение проблем. Пригласил и представителей минсельхоза, минэкономразвития области, социальной сферы города.

Речь шла о том, как действовать поставщикам в случае повышения цен на сельскохозяйственную продукцию. Поясню: у них заключены контракты на поставку по определенной цене. И получается, если закупочные цены будут расти, то они понесут убытки. А за ними — их коллективы, сотни работников.

Предложил профильным структурам высказать свое мнение. Есть ли возможность решать такие проблемы в рамках контрактов? Или нужно переходить на прямые договора? По законодательству это возможно до определенной суммы. В любом случае, это не должно привести к повышению платы, взимаемой с родителей.

Не должно быть и демпинга цен со стороны организаций, чтобы выиграть контракт. Зачем соглашаться на минимальную цену, если потом по ней трудно исполнять обязательства?

Повышение цен на отдельные виды сельхозпродукции может носить сезонный характер. Если нет — у поставщиков должен быть готовый алгоритм, как им поступать в рамках действующего законодательства. И такой алгоритм будем разрабатывать с участием всех ответственных структур. Проводя совместные встречи и открыто обсуждая острые вопросы. Это во-первых. А во-вторых, было бы правильно, если бы Минэкономразвития осуществляло тщательное прогнозирование рыночных цен. Считаю, всем участникам процесса было бы полезно изучить и опыт других регионов. По ценовой политике, заключению договоров и поставке продуктов питания, — отметил Панков.