Сегодня депутат госдумы Николай Панков встретился с участниками соревнований на Кубок России по ловле на блесну со льда. Он отметил, что обсудил с ними вопросы защиты экологии.

В эти минуты Николай Панков проводит встречу с активом «Единой России» всех районов области. Мероприятие проходит в режиме видеоконференции.

Во время своего выступления Николай Панков поднял вопрос сохранения экологии нашей области.

— На встречах в районах округа жители всегда говорят о том, что необходимо сберечь нашу уникальную природу. Обеспечить экологическую безопасность различных производств, а также утилизации отходов. Сегодня утром этот вопрос также обсудили с участниками соревнований по рыболовному спорту. Наша область богата водоемами, каждый из которых нуждается в бережном отношении. Особенно важно беречь нашу великую русскую реку Волгу. Поэтому прошу весь партийный актив подключиться к мониторингу состояния прудов, озер и рек. Важно исключить их загрязнение от деятельности промышленных предприятий и частных хозяйств. Чтобы не страдала экологическая система. Напомню, многие животные могут обитать только в чистой природной среде. В том числе, кстати, бобры, которые помогают очищать водоемы и увеличивать их полноводность, – сказал Николай Панков.