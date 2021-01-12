Соглашение районных больниц с медицинским университетом поможет повысить качество оказания медицинской помощи жителям. Об этом депутат Государственной думы Николай Панков рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— В Заволжье морозно и снежно. В эти дни работаю в Ершовском, Вольском и Балаковском районах. Один из главных вопросов – помощь медицинским учреждениям. Ершовская райбольница подпишет соглашение с СГМУ. Такие уже заключены в Вольске, Балаково и Пугачеве. Это поможет повысить качество оказания медицинской помощи жителям. И подготовить больше молодых специалистов-медиков для районов.

Не менее важно создать условия для работы сельских врачей. Уже говорил, что в селе Синодское Воскресенского района будет построена новая амбулатория. В этот раз заеду в поселок Целинный Ершовского района. Амбулатория там будет отремонтирована в текущем году. В селе Колояр Вольского района будет приведена в порядок участковая больница. А в Черкасском завтра пройдет первый выездной прием специалистов клиники СГМУ в рамках заключенного соглашения.

Нуждаются в ремонте и почтовые отделения. По этому вопросу встречался с руководством регионального управления федеральной почтовой связи. Там, где почта расположена в муниципальных помещениях, УФПС не может вкладывать средства в ремонт. В селе Колояр Вольского района – одно из таких помещений, надо посмотреть, в каком оно состоянии. Другое – в селе Рефлектор Ершовского района. Там же посещу Дом культуры и новую спортплощадку. Отмечу – в сельских ДК нужен не только хороший ремонт, но и оснащение. По этому поводу побываю и в Доме культуры села Колояр.

В Вольске с жителями посмотрим территорию в поселке Большевик, где планируем строительство ФОК открытого типа. Такой появится и в Саратове, в поселке Юбилейный.

Буду очень рад поздравить победителей конкурса библиотек в Вольском и Балаковском районах. Конкурс, который провожу в округе, посвящен подвигу наших земляков – героев фронта и тружеников тыла. Имена победителей назову позже. Скажу только: лучших определить было трудно. Все проекты очень интересные и познавательные.

В День печати встречусь в Балаково с теми, кто помогает освещать патриотические проекты. Их отдельно отмечу и поблагодарю за освещение подвигов наших земляков. И за публикации важные для людей, – пишет Николай Панков.