Депутат госдумы Николай Панков передал вице-губернатору, председателю правительства области Роману Бусаргину и главе Саратова Михаилу Исаеву список подрядчиков, к работе которых есть нарекания у жителей. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале «Пара слов».

— На встречах с людьми поступает много обращений по качеству строительства школ, детсадов, жилых домов. А также по соблюдению сроков ввода в эксплуатацию. Много примеров халатного отношения подрядчиков при капремонте зданий. По этой причине ряд жилых домов в Пугачеве, Хвалынске и других населенных пунктах оказались с «раскрытой» кровлей в дожди и мороз. Пострадали сотни семей.

При этом доказать вину подрядчика бывает очень сложно. Директора школ, жители оформляют претензии, ходят по инстанциям и в суд. А в это время организации, допустившие некачественную работу, продолжают получать подряды. Считаю, это несправедливо.

С жителями составили перечень подрядчиков, к работе которых у них есть нарекания. Его можно посмотреть здесь. Чтобы в новом году проблемы не повторились, передал этот список вице-губернатору, председателю Правительства области Роману Бусаргину. А также главе Саратова Михаилу Исаеву. Очень важно своевременно принять меры по защите интересов граждан. И учесть замечания людей при дальнейшем выборе подрядных организаций, — отметил Панков.