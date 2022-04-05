Сегодня, 5 апреля, депутат ГД Николай Панков рассказал о текущей повестке в Госдуме в своем телеграм-канале.

По его словам, ратифицируют протокол с изменениями в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ.

— Вводится понятие «координирующее государство», под эгидой которого миротворческие силы будут принимать участие в миротворческих операциях ООН, — уточнил политик.

Еще один из важных вопросов — поддержание финансовой стабильности регионов в условиях санкций. Речь идет о предоставлении бюджетных кредитов и реструктуризации задолженности. Кроме того, рассматривается законопроект об обеспечении устойчивой работы транспортного комплекса.

— Отмечу еще один вопрос, волнующий жителей нашей области. Не должны гаснуть Вечные огни, которые увековечивают память о героях-защитниках Отечества. Для этого решается вопрос о газоснабжении.

В нашей области будет составлен реестр памятников и Вечных огней, такое решение приняли вчера на встрече с фракциями «Единой России». Это необходимо для того, чтобы достойно содержать монументы и защитить их территорию от застройки, — написал Панков.